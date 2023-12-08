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    • В «Крыльях» ждут настроя от «Спартака» как на последний бой

    В «Крыльях» ждут настроя от «Спартака» как на последний бой

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» рассказал, чего ждет от московской команды.

    «У «Спартака» такая турнирная ситуация и такая ситуация с точки зрения психологии, что мы уверены, что они будут выходить как на последний бой, сравнимый с нашим июньским матчем.

    Мы мотивированы, будем играть в полную силу, на максимуме возможностей. Надо идти от игры к игре, у нас есть сейчас какой‑то запас прочности, чтобы психологически чувствовать себя нормально, но уйти в отпуск в хорошем настроении было бы прекрасно», – сказал Осинькин.

    • Встреча «Спартак» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 декабря, и начнется в 14:00 мск.
    • «Спартак» набрал 27 очков после 17 туров и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на четвертой строчке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +911

      eugen-han 46 минут назад

      Спартак будет раскрепощён в этой игре, так как рыжий будет в удаленке и команда играет лучше без тренера, чем с тренером,- это факт, который говорит сам за себя в последнее чемпионство красно-белых (по сути доигрывали без тренера на багаже предыдущего)!

      0
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      Рейтинг: +747

      TIMOTHY 1 час назад

      Нужно уделать этот спартак вконец!! Сделайте Самара стране праздник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2026

      Спартач80 > TIMOTHY 1 час назад

      Ублюдина педикулёзная, ты чего нацепила знак Ростова?

      0
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      Рейтинг: +10

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