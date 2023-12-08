В «Крыльях» ждут настроя от «Спартака» как на последний бой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матчем 18-го тура РПЛ со «Спартаком» рассказал, чего ждет от московской команды.

«У «Спартака» такая турнирная ситуация и такая ситуация с точки зрения психологии, что мы уверены, что они будут выходить как на последний бой, сравнимый с нашим июньским матчем.

Мы мотивированы, будем играть в полную силу, на максимуме возможностей. Надо идти от игры к игре, у нас есть сейчас какой‑то запас прочности, чтобы психологически чувствовать себя нормально, но уйти в отпуск в хорошем настроении было бы прекрасно», – сказал Осинькин.