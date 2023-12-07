Семак назвал показатель, по которому «Пари НН» превосходит «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура РПЛ с «Пари НН» отметил один из статистических показателей соперника.

«Как раз «Пари НН» может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы. Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день, она одна из лидеров по этому показателю», – сказал Семак.