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    • Семак назвал показатель, по которому «Пари НН» превосходит «Зенит»

    Семак назвал показатель, по которому «Пари НН» превосходит «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 18-го тура РПЛ с «Пари НН» отметил один из статистических показателей соперника.

    «Как раз «Пари НН» может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы. Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день, она одна из лидеров по этому показателю», – сказал Семак.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 35 очками и 17 пропущенными мячами.
    • «Пари НН» идет девятым. У команды 24 очка и 15 пропущенных голов.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 50 минут назад

      Семак смешной заранее соломку стелет значит смело можно ставить на 0 - 0 и это только в том случае, если Кержаков не забьёт в свои ворота

      0
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      Рейтинг: +1303

      Цугундeр 2 часа назад

      За два дня скупить не получится. С Новым Годом...

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