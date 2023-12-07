Экс-капитан ЦСКА узнал свою молодость в сериале «Слово пацана»

Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов рассказал, что ему довелось лично пережить события, описанные в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я «Слово пацана» не смотрел, но из названия понятно про что фильм. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее, мужское. Проверочное, на вшивость: есть характер, жилы мужика – или нет.

Естественно, меня всe это коснулось. Даже был момент – чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы.

Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет.

Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идeт, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками.

Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не моe. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего.

А некоторые знакомые в 15-16-17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения, и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моeм окружении летальных исходов не было, а позже случались.

Моe мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История тeмная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более чeткие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980–90-х остались в прошлом», – заявил Варламов.