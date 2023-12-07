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    • Экс-капитан ЦСКА узнал свою молодость в сериале «Слово пацана»

    Экс-капитан ЦСКА узнал свою молодость в сериале «Слово пацана»

    Бывший капитан ЦСКА Евгений Варламов рассказал, что ему довелось лично пережить события, описанные в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Я «Слово пацана» не смотрел, но из названия понятно про что фильм. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее, мужское. Проверочное, на вшивость: есть характер, жилы мужика – или нет.

    Естественно, меня всe это коснулось. Даже был момент – чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы.

    Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет.

    Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идeт, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками.

    Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не моe. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего.

    А некоторые знакомые в 15-16-17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения, и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моeм окружении летальных исходов не было, а позже случались.

    Моe мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История тeмная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более чeткие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980–90-х остались в прошлом», – заявил Варламов.

    • Сериал Жоры Крыжовникова на этой неделе входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1295

      Цугундeр 16 минут назад

      Ну хоть один сказал , что думает , а не за деньги..

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