Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ньюкасла», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Харрисон, Дукуре, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин.
Главный тренер: Шон Дайч
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Жоэлинтон, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»