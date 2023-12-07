Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ньюкасла», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Янг, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Харрисон, Дукуре, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Жоэлинтон, Гимарайнс, Майли, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Ньюкасл»