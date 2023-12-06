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    В «Роме» передумали насчет будущего Моуринью

    Жозе Моуринью может остаться на посту главного тренера «Ромы».

    Сообщалось, что римский клуб не будет продлевать контракт с 60-летним специалистом, но ситуация изменилась.

    Руководство «Ромы» решило провести переговоры с португальцем о продолжении сотрудничества. Они пройдут в конце декабря.

    Моуринью заинтересован в заключении нового соглашения, однако не готов идти на снижение зарплаты.

    • Действующий контракт тренера истекает 30 июня 2024 года.
    • «Рома» идет на 4-м месте в Серии А с 24 очками в 14 турах.

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    Источник: Football Italia

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