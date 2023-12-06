Назван лучший молодой игрок в России, Месси признали спортсменом года, в РПЛ может появиться плей-офф и другие новости

«Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды».

Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном введении плей-офф в РПЛ.

Тен Хаг лишился поддержки половины игроков «МЮ».

Форвард «Милана» Леау удивил нарядом на церемонии награждения в Италии.

Определен обладатель премии «Первая пятерка».

«Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками.

В «Спартаке» выбрали лучшего игрока ноября.

В России выбрали лучшего комментатора года.

Журнал Time назвал спортсмена года – это футболист.

«Спартак» и «Ахмат» едва не подрались в перерыве матча – вмешались Даудов и охрана.

Левников объяснил, почему Бериша не был удален за провокацию: «Не имел злого умысла».