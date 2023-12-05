Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном введении плей-офф в РПЛ

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможные изменения в формате проведения российских турниров.

– Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата – не единственный?

– Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата.

– Важный момент – когда будет определяться чемпион страны? По итогам плей-офф или по итогам гладкого чемпионата?

– По итогам чемпионата.

– Тогда как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф?

– Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.

– Вы прорабатываете вопрос с этим форматом на следующий сезон?

– На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.

– Нужно ли проработать вопрос о возвращении на систему «весна-осень»?

– Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто.