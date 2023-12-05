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    • Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном введении плей-офф в РПЛ

    Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном введении плей-офф в РПЛ

    Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможные изменения в формате проведения российских турниров.

    – Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата – не единственный?

    – Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата.

    – Важный момент – когда будет определяться чемпион страны? По итогам плей-офф или по итогам гладкого чемпионата?

    – По итогам чемпионата.

    – Тогда как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф?

    – Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.

    – Вы прорабатываете вопрос с этим форматом на следующий сезон?

    – На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.

    – Нужно ли проработать вопрос о возвращении на систему «весна-осень»?

    – Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто.

    • Ранее в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата.
    • Пивоваров является руководителем рабочей группы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1799

      Дубина 2 часа назад

      Как нужно блекло-помойным,так газпром и сделает)))

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