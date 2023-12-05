Гендиректор «Динамо» рассказал о возможном введении плей-офф в РПЛ

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможные изменения в формате проведения российских турниров.
– Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата – не единственный?
– Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата.
– Важный момент – когда будет определяться чемпион страны? По итогам плей-офф или по итогам гладкого чемпионата?
– По итогам чемпионата.
– Тогда как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф?
– Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное – определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация.
– Вы прорабатываете вопрос с этим форматом на следующий сезон?
– На перспективу – на следующий сезон, на через сезон – когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать.
– Нужно ли проработать вопрос о возвращении на систему «весна-осень»?
– Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто.
- Ранее в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата.
- Пивоваров является руководителем рабочей группы.