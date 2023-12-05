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    В России выбрали лучшего комментатора года

    «Комсомольская правда» вручила традиционный приз «Золотой микрофон». Им награждается лучший комментатор года.

    Им признан Станислав Минин с «Матч ТВ».

    «Мне кажется, в нашей профессии не бывает лучших. У каждого есть представление о качестве своей работы. И этот уровень каждый, как я думаю, старается держать. Если на меня обратили внимание, значит, что‑то я сделал правильно. Это мотивирует. Подвести нельзя. Благодарю коллег из «Комсомольской правды» за этот выбор и всех коллег на «Матч ТВ»!» – сказал Минин.

    • Минин комментирует футбол более 10 лет.
    • Он работает на матчах Серии А, еврокубков.
    • В прошлом году «Золотой микрофон» получил Роман Трушечкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2023 17:22
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1083

      Mirak92 7 часов назад

      А че не губа?
      Идёт футбол,а он про биатлон.
      ИМХО лучши1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Sany-116 7 часов назад

      Последнее время многие комментаторы Очень предвзято комментируют матчи они изначально симпатизируют одному из клубов и слушать это телезрителю другой команды желания никакого нет. Поэтому выключаем звук и смотрим футбол.Вывод комментаторы не нужны!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10519

      САДЫЧОК > Sany-116 7 часов назад

      Правильнее сказать-эти комментаторы выполняют заказ троллить за команду игрока и лить грязь на команду игроков тренеров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6731

      Питерский князь > САДЫЧОК 7 часов назад

      Даешь Орлова!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +731

      cska1948 > Sany-116 5 часов назад

      Это вы, видимо, на застали времена, когда комментатор Виктор Гусев мало того, что сам не скрывая топил за СпаМ, так ещё приглашал себе в помощники кого-нибудь из бывших игроков СпаМа. Вот это были репортажи -ЖУТЬ!

      0
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      Рейтинг: +5020

      шахта Заполярная > cska1948 2 часа назад

      Чудик малолетний, он динамовский был. бл1 лишь бы воздух испортить.

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