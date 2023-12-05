В России выбрали лучшего комментатора года

«Комсомольская правда» вручила традиционный приз «Золотой микрофон». Им награждается лучший комментатор года.

Им признан Станислав Минин с «Матч ТВ».

«Мне кажется, в нашей профессии не бывает лучших. У каждого есть представление о качестве своей работы. И этот уровень каждый, как я думаю, старается держать. Если на меня обратили внимание, значит, что‑то я сделал правильно. Это мотивирует. Подвести нельзя. Благодарю коллег из «Комсомольской правды» за этот выбор и всех коллег на «Матч ТВ»!» – сказал Минин.