Агент Дзюбы порадовался за игру форварда: «И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют?»

Представитель нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы, Леонид Гольдман, считает, что матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) стал одним из лучших в сезоне для его подопечного.

– Очень‑очень рад за Артема лично, и, конечно, за «Локомотив». Учитывая все нюансы подготовки к этой игре, думаю, такой исход вдвойне приятен. Ведь Артем мог не выйти на поле в воскресенье. Два раза обыграть признанного лидера РПЛ в одном сезоне – дорогого стоит.

Символично, что в игре против «Зенита» в таких непростых условиях Артем вышел и, на мой взгляд, провел одну из лучших своих игр в этом сезоне.

Проделан огромный объем работы, периодически он даже оказывался в своей штрафной при атаке соперника, выиграл много единоборств, удачно действовал в отыгрыше – на Тикнизяна пропустил практически один на один, на Глушенкова передачу вырезал, еще моменты были.

Ну и голевая, которая завершила роскошную комбинацию команды – потрясающий пас. Это, как по мне, было похоже на какой‑то элемент из пляжного футбола, ну или адаптируясь к вчерашней погоде – из снежного.

И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют? Выдержал все 90 минут, при таком объеме работы. Тоже отлично под теорию «пешехода» подходит.

– Насколько Дзюбе важно было выйти на поле против «Зенита» в статусе капитана?

– Какую‑то дополнительную ответственность или скорее символизм этот факт добавлял, наверное. При этом даже в наших с ним разговорах Артем не раз подчеркивал, что для него этот момент не принципиальный: в «Локомотиве» есть капитан, его выбрала команда, и этот выбор все уважают. А так Артем – лидер по игре, по духу и на поле, и за полем, поэтому наличие самой повязки ситуацию, как мне кажется, для него если и поменяло, то незначительно.

Как сказал Артем, у всех было большое желание сыграть за тренера, который вчера не мог быть рядом с командой. Михаилу Михайловичу огромный привет, Артем постоянно говорит, что он всегда за своего тренера готов горы свернуть.

– У «Локо» была не самая удачная серия в последнее время. Эта победа ее завершает?

– Мне кажется, это был один из ключевых матчей, который должен был ответить на вопрос, есть ли у «Локомотива» какие‑то амбиции на самые высокие места в этом сезоне. Одержана важнейшая победа как в текущем моменте в борьбе за место в таблице, так и в долгосрочной перспективе.

Надеюсь, этот успех даст «Локомотиву», особенно молодым игрокам, дополнительной уверенности и сил. Хотелось бы, чтобы получилось эффектно завершить календарный год, обыграв «Урал», и там уже с хорошим настроением уйти на новогодние праздники.