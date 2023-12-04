Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Дзюбы порадовался за игру форварда: «И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют?»

Агент Дзюбы порадовался за игру форварда: «И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют?»

4 декабря 2023, 11:39
11

Представитель нападающего «Локомотива» Артем Дзюбы, Леонид Гольдман, считает, что матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) стал одним из лучших в сезоне для его подопечного.

– Очень‑очень рад за Артема лично, и, конечно, за «Локомотив». Учитывая все нюансы подготовки к этой игре, думаю, такой исход вдвойне приятен. Ведь Артем мог не выйти на поле в воскресенье. Два раза обыграть признанного лидера РПЛ в одном сезоне – дорогого стоит.

Символично, что в игре против «Зенита» в таких непростых условиях Артем вышел и, на мой взгляд, провел одну из лучших своих игр в этом сезоне.

Проделан огромный объем работы, периодически он даже оказывался в своей штрафной при атаке соперника, выиграл много единоборств, удачно действовал в отыгрыше – на Тикнизяна пропустил практически один на один, на Глушенкова передачу вырезал, еще моменты были.

Ну и голевая, которая завершила роскошную комбинацию команды – потрясающий пас. Это, как по мне, было похоже на какой‑то элемент из пляжного футбола, ну или адаптируясь к вчерашней погоде – из снежного.

И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют? Выдержал все 90 минут, при таком объеме работы. Тоже отлично под теорию «пешехода» подходит.

– Насколько Дзюбе важно было выйти на поле против «Зенита» в статусе капитана?

– Какую‑то дополнительную ответственность или скорее символизм этот факт добавлял, наверное. При этом даже в наших с ним разговорах Артем не раз подчеркивал, что для него этот момент не принципиальный: в «Локомотиве» есть капитан, его выбрала команда, и этот выбор все уважают. А так Артем – лидер по игре, по духу и на поле, и за полем, поэтому наличие самой повязки ситуацию, как мне кажется, для него если и поменяло, то незначительно.

Как сказал Артем, у всех было большое желание сыграть за тренера, который вчера не мог быть рядом с командой. Михаилу Михайловичу огромный привет, Артем постоянно говорит, что он всегда за своего тренера готов горы свернуть.

– У «Локо» была не самая удачная серия в последнее время. Эта победа ее завершает?

– Мне кажется, это был один из ключевых матчей, который должен был ответить на вопрос, есть ли у «Локомотива» какие‑то амбиции на самые высокие места в этом сезоне. Одержана важнейшая победа как в текущем моменте в борьбе за место в таблице, так и в долгосрочной перспективе.

Надеюсь, этот успех даст «Локомотиву», особенно молодым игрокам, дополнительной уверенности и сил. Хотелось бы, чтобы получилось эффектно завершить календарный год, обыграв «Урал», и там уже с хорошим настроением уйти на новогодние праздники.

  • Дзюба по ходу матча отметился результативным пасом на Наира Тикнизяна.
  • Нападающий исполнял обязанности капитана в этой игре из-за дисквалификации Дмитрия Баринова.

Еще по теме:
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру 4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу 1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1701680244
У Гольдмана промежность зачесалась в предвкушении удовольствия... Видимо , там хозрасчёт.
Ответить
Exnaton
1701785803
Звезда РПЛ
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
2
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
8
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+