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    • Дзюба: «Привет всем, кто говорил, что у «Локомотива» нет шансов против «Зенита»

    Дзюба: «Привет всем, кто говорил, что у «Локомотива» нет шансов против «Зенита»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) ответил на вопрос, как команду настраивал на игру старший тренер Олег Лeвин.

    «Олег Анатольевич настраивал как обычно. Он всегда много говорит, подсказывает, индивидуально где-то разговаривает. Особенно привет всем, кто говорил, что у нас нет шансов против «Зенита». Это дополнительно мотивирует. Одной из наших речей была та, где мы говорили, что многие в очередной раз нас похоронили. Мы можем по-разному выглядеть. Но то, что нашу команду нельзя списывать со счетов, это 100 процентов. Наверно, мы самая непредсказуемая команда Премьер-лиги (улыбается), – сказал Дзюба.

    • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не мог исполнять свои обязанности во время матча из-за дисквалификации.
    • Железнодорожники после победы вышли на шестое место в РПЛ с 28 очками.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    04.12.2023 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Виторио 7 часов назад

      Я лично не говорил, что у Локомотива нет шансов против Зенита! И даже ставок на этот матч не стал делать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1480

      Toomans 11 часов назад

      По делу. Не фиг языком ворочать, на поле нужно доказывать свою состоятельность. Локомотив снова щелкнул Зенит по носу. Надеюсь, это поражение приведет Зенит в чувства.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 12 часов назад

      Да нет такой команды это помойка, а ЗЕНИТ умер во второй лиги

      0
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