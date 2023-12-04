Дзюба: «Привет всем, кто говорил, что у «Локомотива» нет шансов против «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1) ответил на вопрос, как команду настраивал на игру старший тренер Олег Лeвин.

«Олег Анатольевич настраивал как обычно. Он всегда много говорит, подсказывает, индивидуально где-то разговаривает. Особенно привет всем, кто говорил, что у нас нет шансов против «Зенита». Это дополнительно мотивирует. Одной из наших речей была та, где мы говорили, что многие в очередной раз нас похоронили. Мы можем по-разному выглядеть. Но то, что нашу команду нельзя списывать со счетов, это 100 процентов. Наверно, мы самая непредсказуемая команда Премьер-лиги (улыбается), – сказал Дзюба.