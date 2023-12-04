Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировали условия проведения матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

– Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?

– Упростить игру.

– Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?

– Переносить игру.

– А если некуда переносить?

– Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.

– Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?

– А чем он поможет? Линий не видно.