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    • Хавбек «Ростова» Уткина объяснил, почему красный мяч был бесполезен в матче с ЦСКА

    Хавбек «Ростова» Уткина объяснил, почему красный мяч был бесполезен в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировали условия проведения матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

    – Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?

    – Упростить игру.

    – Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?

    – Переносить игру.

    – А если некуда переносить?

    – Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.

    – Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?

    – А чем он поможет? Линий не видно.

    • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 28 очками.
    • «Ростов» находится на 10-й позиции с 20 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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