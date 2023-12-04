Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин прокомментировали условия проведения матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
– Как был скорректирован план, когда узнали, что такие условия?
– Упростить игру.
– Ваш тренер возмущался, что игру решили проводить в таких условиях. Что делать?
– Переносить игру.
– А если некуда переносить?
– Как некуда переносить? У нас же нет еврокубков.
– Сегодня был красный мяч, неужели он не помог?
– А чем он поможет? Линий не видно.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 28 очками.
- «Ростов» находится на 10-й позиции с 20 очками.
Источник: «РБ Спорт»