Реакция тренера «Спартака» на поражение от «Ахмата»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий по матчу 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Слишкович давал интервью, поскольку главный тренер Гильермо Абаскаль был удален в 1-м тайме.

Испанец толкнул Бернарда Беришу.

«Спартак» остался в РПЛ 7-м.

– К сожалению, «Спартак» потерпел поражение, которое можно назвать заслуженным. «Ахмат» показал, как нужно биться и сражаться, наверное, они больше хотели победы. Два ошибки с нашей стороны позволили сопернику забить два мяча.

– Основная заслуга «Ахмата» в том, что они были лучше настроены?

– Мы неплохо начали матч, хорошо держали мяч и создавали моменты у ворот соперника. Но в футболе так бывает, маленькие ошибки могут стоить очень дорого. «Ахмат» воспользовался этим.

– Насколько на игру команды повлияло удаление Абаскаля?

– Конечно, присутствие главного тренера всегда очень важно. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре и отдавались на поле. Мы не можем искать оправдания в этом.

– Как вы видели эпизод с удалением? Что думаете по этому поводу?

– Я не видел полностью эпизод, было большое скопление народа. Видел, что Бериша побеждал праздновать гол перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно. А что именно там было, я не видел