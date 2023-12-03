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    Реакция тренера «Спартака» на поражение от «Ахмата»

    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий по матчу 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    • Слишкович давал интервью, поскольку главный тренер Гильермо Абаскаль был удален в 1-м тайме.
    • Испанец толкнул Бернарда Беришу.
    • «Спартак» остался в РПЛ 7-м.

    – К сожалению, «Спартак» потерпел поражение, которое можно назвать заслуженным. «Ахмат» показал, как нужно биться и сражаться, наверное, они больше хотели победы. Два ошибки с нашей стороны позволили сопернику забить два мяча.

    – Основная заслуга «Ахмата» в том, что они были лучше настроены?

    – Мы неплохо начали матч, хорошо держали мяч и создавали моменты у ворот соперника. Но в футболе так бывает, маленькие ошибки могут стоить очень дорого. «Ахмат» воспользовался этим.

    – Насколько на игру команды повлияло удаление Абаскаля?

    – Конечно, присутствие главного тренера всегда очень важно. Футболисты были полностью сконцентрированы на игре и отдавались на поле. Мы не можем искать оправдания в этом.

    – Как вы видели эпизод с удалением? Что думаете по этому поводу?

    – Я не видел полностью эпизод, было большое скопление народа. Видел, что Бериша побеждал праздновать гол перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно. А что именно там было, я не видел

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2023 21:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1025

      timon2401 12 часов назад

      лучше бы завтра услышать "реакцию" после очередного поражения от команды находящейся в низу турнирной таблицы от руководства Спартака(((

      1
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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 12 часов назад

      Что бы ни было но тренер заморский тем более.. должен вести себя прилично

      1
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