Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Тотенхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Аканджи, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Тотенхэм»: Викарио, Эмерсон, Порро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Хиль, Ло Чельсо, Кулушевски, Джонсон, Мин.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тотенхэм»