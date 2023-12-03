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    • «Манчестер Сити» – «Тотенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    «Манчестер Сити» – «Тотенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Тотенхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Аканджи, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Тотенхэм»: Викарио, Эмерсон, Порро, Дэвис, Удоджи, Биссума, Хиль, Ло Чельсо, Кулушевски, Джонсон, Мин.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Тотенхэм»

    Манчестер Сити-Тотенхэм смотреть онлайн 3 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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