судья - редкостный дезеув! цука собачья. сдохни. такой экспресс мне завалил, гнида.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ обменялись тремя голами. Гостей на 90-й минуте спас Деян Кулушевски.
Хын-Мин Сон отличился в свои и чужие ворота.
Манчестерцы отстают от первого места на три очка. «Тоттенхэм» поднялся на пятую строчку.
Англия. АПЛ. 14-й тур
Манчестер Сити – Тоттенхэи – 3:3 (2:1)
Голы: 0:1 – Сон, 6; 1:1 – Сон, 9 (в свои ворота); 2:1 – Фоден, 31; 2:2 – Ло Чельсо, 79; 3:2 – Грилиш, 81; 3:3 – Кулушевски, 90.