АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом» (3:3), Сон забил в свои и чужие

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ обменялись тремя голами. Гостей на 90-й минуте спас Деян Кулушевски.

Хын-Мин Сон отличился в свои и чужие ворота.

Манчестерцы отстают от первого места на три очка. «Тоттенхэм» поднялся на пятую строчку.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэи – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Сон, 6; 1:1 – Сон, 9 (в свои ворота); 2:1 – Фоден, 31; 2:2 – Ло Чельсо, 79; 3:2 – Грилиш, 81; 3:3 – Кулушевски, 90.

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