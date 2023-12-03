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    • АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом» (3:3), Сон забил в свои и чужие

    АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом» (3:3), Сон забил в свои и чужие

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ обменялись тремя голами. Гостей на 90-й минуте спас Деян Кулушевски.

    Хын-Мин Сон отличился в свои и чужие ворота.

    Манчестерцы отстают от первого места на три очка. «Тоттенхэм» поднялся на пятую строчку.

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэи – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Сон, 6; 1:1 – Сон, 9 (в свои ворота); 2:1 – Фоден, 31; 2:2 – Ло Чельсо, 79; 3:2 – Грилиш, 81; 3:3 – Кулушевски, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6915

      fakeid 11 часов назад

      судья - редкостный дезеув! цука собачья. сдохни. такой экспресс мне завалил, гнида.

      0
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      Рейтинг: +2064

      Artemka444 11 часов назад

      А еще говорят что у нас судьи плохие!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +614

      lipatov32 12 часов назад

      Судьи АПЛ - это гребанные шуты!!!

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