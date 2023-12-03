Стало известно, кто включил женские стоны во время жеребьевки Евро-2024

Журналисты узнали природу женских стонов, которые включили на весь зал во время церемонии жеребьевки Евро-2024.

За пранком стоит известный британский ютубер Дэниэл Джарвис. Он поместил телефон недалеко от микрофонов. На звонке стояли как раз женские стоны.

Во время церемонии Джарвис звонил на телефон и все услышали стоны.

Джарвис уже проворачивал подобный пранк в Англии в январе, когда запустил женские стоны в эфир ВВС.

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