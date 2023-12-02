РФС: «На судью матча «Пари НН» – «Урал» была информационная атака»

Ставки на Спорт/
Заработок на И н с а й д а х по Футбольным Событиям/
1 0 0 % Ставки/
Пишите ;
[email protected]
(Почту Записывайте сразу)
Пример ;
Футбол Индонезия 11:00
Персикабо - Бхаянгкара
Первый Тайм Персикабо Забьет Да
Кф 2,07
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).
- Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.
- Речь идет о 5 миллионах рублей.
- Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».
«Мой приезд был связан с награждением. Изначально я не планировал общаться с ним перед матчем, но после появления публикаций посчитал нужным ему объяснить, что мы однозначно в этой ситуации ему доверяем. Относимся к этому как к некоей информационной атаке против него. Попросил его максимально от этого абстрагироваться и понимать, что мы никакого внимания на это не обращаем. И изначально будем оценивать его работу, как будто этой ситуации и публикаций вообще не существует.
Я сразу прекрасно понимал, что эти действия направлены на то, чтобы оказать давление на судью и на нас», – сказал Каманцев.