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    • РФС: «На судью матча «Пари НН» – «Урал» была информационная атака»

    РФС: «На судью матча «Пари НН» – «Урал» была информационная атака»

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по скандальной ситуации вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

    • Днем инсайдер Иван Карпов сообщил о подозрениях, что арбитр Евгений Турбин получил от «Урала» взятку.
    • Речь идет о 5 миллионах рублей.
    • Букмекеры заметили подозрительный поток ставок на «Урал».

    «Мой приезд был связан с награждением. Изначально я не планировал общаться с ним перед матчем, но после появления публикаций посчитал нужным ему объяснить, что мы однозначно в этой ситуации ему доверяем. Относимся к этому как к некоей информационной атаке против него. Попросил его максимально от этого абстрагироваться и понимать, что мы никакого внимания на это не обращаем. И изначально будем оценивать его работу, как будто этой ситуации и публикаций вообще не существует.

    Я сразу прекрасно понимал, что эти действия направлены на то, чтобы оказать давление на судью и на нас», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.12.2023 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      hdidjenrb 4 часа назад

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      Рейтинг: +386

      Strig 5 часов назад

      дыма без огня не бывает! судил он в одни ворота - взять хотя бы пару угловых не назначенных в конце матча при 0:0

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