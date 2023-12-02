Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что звал в команду форварда «Атлетико» Альваро Морату.
«Это правда, что я звал Морату, когда он был в «Ювентусе». Мы говорили с ним. Была вероятность трансфера Альваро в «Барсу». Это очень интересный игрок. Здорово атакует, усердно работает, не жадный. Игрок мирового уровня наряду с Антуаном Гризманном», – сказал Хави.
- «Барселона» и «Атлетико» сыграют завтра, 3 декабря.
- Мората выступал за «Реал», обучался в академии мадридцев.
- 31-летний футболист родился в Мадриде.
Источник: Mundo Deportivo