Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что звал в команду форварда «Атлетико» Альваро Морату.

«Это правда, что я звал Морату, когда он был в «Ювентусе». Мы говорили с ним. Была вероятность трансфера Альваро в «Барсу». Это очень интересный игрок. Здорово атакует, усердно работает, не жадный. Игрок мирового уровня наряду с Антуаном Гризманном», – сказал Хави.