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  • Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

2 декабря 2023, 17:20
1

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что звал в команду форварда «Атлетико» Альваро Морату.

«Это правда, что я звал Морату, когда он был в «Ювентусе». Мы говорили с ним. Была вероятность трансфера Альваро в «Барсу». Это очень интересный игрок. Здорово атакует, усердно работает, не жадный. Игрок мирового уровня наряду с Антуаном Гризманном», – сказал Хави.

  • «Барселона» и «Атлетико» сыграют завтра, 3 декабря.
  • Мората выступал за «Реал», обучался в академии мадридцев.
  • 31-летний футболист родился в Мадриде.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Атлетико Барселона Реал Мората Альваро Хави
Комментарии (1)
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_David_Villa_
1701532759
Тебе нужно покинуть Барсу) ты хорошим игроком был но не тренером)
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