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    • Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

    Хави признался, что приглашал воспитанника «Реала» Морату в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что звал в команду форварда «Атлетико» Альваро Морату.

    «Это правда, что я звал Морату, когда он был в «Ювентусе». Мы говорили с ним. Была вероятность трансфера Альваро в «Барсу». Это очень интересный игрок. Здорово атакует, усердно работает, не жадный. Игрок мирового уровня наряду с Антуаном Гризманном», – сказал Хави.

    • «Барселона» и «Атлетико» сыграют завтра, 3 декабря.
    • Мората выступал за «Реал», обучался в академии мадридцев.
    • 31-летний футболист родился в Мадриде.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.12.2023 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Al Dagistani 19 часов назад

      Тебе нужно покинуть Барсу) ты хорошим игроком был но не тренером)

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