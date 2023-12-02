Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» и «Вулверхэмптон», 14 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Габриэл, Томиясу, Зинченко, Эдегор, Троссард, Райс, Сака, Жезус, Мартинелли.

Главный тренер: Микель Артета

«Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Килман, Гомеш, Траоре, Буэно, Дойл, Семеду, Бельгард, Чхан, Кунья.

Главный тренер: Гари О’Нил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон»