Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Крылья Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: информация обновляется...

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.

Главный тренер: Александр Точилин

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов»