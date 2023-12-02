Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Крылья Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: информация обновляется...

Главный тренер: Александр Точилин

«Крылья Советов»: информация обновляется…

Главный тренер: Игорь Осинькин

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов»