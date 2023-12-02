Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» и «Крылья Советов», 17-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2023, в 16:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Сочи»: информация обновляется...
Стартовые составы на матч:
«Сочи»: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.
Главный тренер: Александр Точилин
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс