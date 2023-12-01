Салихова объяснила, почему «Спартак» должен быть впереди в РПЛ

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу спортивного директора клуба Пола Эшуорта и дала характеристику РПЛ.

«Нынешний спортивный блок «Спартака» работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства. Из русских игроков, приобретенных тогда, Соболев стал игроком основы. К тому же Тедеско признан одним из лучших тренеров в мире.

Эшуорт же отказался от Пиняева и других молодых футболистов «Крыльев Советов», которые стоили копейки по сравнению с трансферами Медины и Бонгонды. И друга Промеса – Хакима Зиеша – не взял свободным агентом. Молодежь не прогрессирует, Мелешин потерял очень важный для игровой карьеры год, сидя на лавке, жаль Павла Маслова.

Даже страшно представить, кого Эшуорт может пригласить следующим тренером. При таком слабом чемпионате, а также с турбулентным «Зенитом», недоукомплектованным ЦСКА, «Краснодаром», не обладающим победным духом, с медиаклубом «Динамо» и слившимся «Сочи», «Спартак» должен быть впереди с отрывом. Вина не только на тренере», – сказала Салихова.