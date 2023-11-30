«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов для английских клубов

«Манчестер Юнайтед» пропустил рекордное количество голов на групповом этапе ЛЧ.
Накануне «Галатасарай» трижды поразил ворота команды Эрика тен Хага (3:3).
«МЮ» пропустил 14 мячей в 5 турах Лиги чемпионов – это новый антирекорд для английских клубов.
- 14 – «Манчестер Юнайтед» (сезон-2023/24)
- 11 – «Манчестер Юнайтед» (1994/95)
- 11 – «Тоттенхэм» (2019/20)
- 10 – «Манчестер Юнайтед» (1998/99)
- 10 – «Манчестер Сити» (2012/13)
- 10 – «Арсенал» (2015/16)
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Источник: Opta