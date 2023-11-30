Файзуллаев сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, кто из двух звезд мирового футбола ему больше нравится по стилю игры: португалец Криштиану Роналду или аргентинец Лионель Месси.
«Месси или Роналду? Конечно, Месси. Почему? По стилю игры», – сказал Файзуллаев.
- Месси в октябре в восьмой раз выиграл «Золотой мяч». Сейчас 36-летний форвард выступает за «Интер Майами».
- На счету Криштиану Роналду пять «Золотых мячей». 38-летний португалец играет за саудовский «Аль-Наср».
Источник: «РБ Спорт»