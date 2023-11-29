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    • Семак – о трансферах «Зенита» зимой: «Человек 20 должны пополнить»

    Семак – о трансферах «Зенита» зимой: «Человек 20 должны пополнить»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферных слухах вокруг клуба.

    – Скоро откроется трансферное окно. Следите ли вы за Ариасом и Артуром, о которых пишут в прессе?

    – По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся.

    • Ариас выступает за «Флуминенсе».
    • Артур – в «Палмейрасе».
    • Трансферное окно откроется в январе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2023 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22533

      Cleaner 1 час назад

      А чё, Зенит лапу в российский бюджет засунет и возьмет оттуда бабла на 20 новичков! Схема проверенная...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25415

      bset 1 час назад

      Не ты ли решаешь, есть ли необходимость?

      0
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