Семак – о трансферах «Зенита» зимой: «Человек 20 должны пополнить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферных слухах вокруг клуба.

– Скоро откроется трансферное окно. Следите ли вы за Ариасом и Артуром, о которых пишут в прессе?

– По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся.

Ариас выступает за «Флуминенсе».

Артур – в «Палмейрасе».

Трансферное окно откроется в январе.

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