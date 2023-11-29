Семак – о трансферах «Зенита» зимой: «Человек 20 должны пополнить»

А чё, Зенит лапу в российский бюджет засунет и возьмет оттуда бабла на 20 новичков! Схема проверенная...(
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферных слухах вокруг клуба.
– Скоро откроется трансферное окно. Следите ли вы за Ариасом и Артуром, о которых пишут в прессе?
– По поводу трансферных новостей – человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость – усилимся.
- Ариас выступает за «Флуминенсе».
- Артур – в «Палмейрасе».
- Трансферное окно откроется в январе.