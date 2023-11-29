Карпин – после матча с ЦСКА: «Хоть раз в жизни можно в равных условиях побыть?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после кубкового матча с ЦСКА (1:1).

– Сейчас получается, что ехать в Москву и «Ростову», и ЦСКА. В этой связи команды будут в воскресенье в равных условиях?

– Ну, хоть раз в жизни можно в равных условиях побыть? Мы не часто, если честно, в равных условиях. Или вообще никогда. А здесь так получилось, что плюс-минус в равных условиях.

В матче забили Кирилл Набабкин (в свои ворота) и Антон Заболотный.

Ответная игра состоится в марте.

Впереди у команд очный матч РПЛ в Москве.

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