Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Манчестер Юнайтед», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Анхелиньо, Айхан, Бардакчи, Бои, Мертенс, Заха, Торрейра, Йылмаз, Ндомбеле, Икарди.

Главный тренер: Окан Бурук

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фернандеш, Гарначо, Пельистри, Майну, Мактоминей, Марсьяль.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед»