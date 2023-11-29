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    Тюкавин оценил уровень «Зенита» перед матчем c «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает, что «Зенит» стал слабее в текущем сезоне в сравнении с предыдущими.

    – Впереди важнейший матч с «Зенитом» в Кубке. Ярослав Гладышев сказал, что его первой реакцией, когда он узнал соперника, было «e-маe, ну как так?». А у вас какая она была?

    – Да обычная. Мы с доктором смотрели жеребьевку на базе, и он сразу сказал, что это будет «Зенит», а я так не думал. Классно, что будет матч с «Зенитом» и придeт много болельщиков. Надеюсь, они нас хорошо поддержат, и мы сыграем удачно.

    – В прошлом розыгрыше Кубка удалось выбить «Зенит». Это были самые яркие эмоции прошлого сезона?

    – Не сказал бы, что самые яркие, но точно одни из. Было приятно победить «Зенит» на его стадионе и прервать безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге.

    – За последние шесть сезонов питерцы лишь второй раз не смогли выиграть первый круг чемпионата. Стала ли команда слабее?

    – Не думаю, что они стали слабее. У них очень качественный подбор футболистов. Понятно, что ушел Малком, но это не сильно повлияло на их игру. Вот, они уже и на первое место вышли.

    – В матче первого круга вы оформили дубль в ворота «Зенита». Какой гол вам больше понравился?

    – Мне все мои голы нравятся. А так, конечно же, второй. Была хорошая передача от Фаби, классный прием и завершение.

    • Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» – «Зенит» пройдет 29 ноября в Москве.
    • В игре 3-го тура РПЛ в августе «Динамо» победило «Зенит» в гостях со счетом 3:2.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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