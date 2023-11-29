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    Корнеев назвал задачи ЦСКА на зимнее трансферное окно

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что сейчас у команды короткая скамейка запасных.

    «Короткая скамейка ни к чему хорошему точно не приводит, большая задача на зимнее окно – достаточно хорошо ее пополнить и усилиться. Мы же видим, игроки, которые должны играть справа, играют слева, опорник играет в центре защиты. Все эти перекруты не усиливают команду. Мы понимаем, что это временная мера», – сказал Корнеев.

    • В среду, 29 ноября, ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 18:15 мск.
    • ЦСКА занимает шестое место в РПЛ с 25 очками после 16 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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