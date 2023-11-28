Генич радикально высказался о чемпионской гонке РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что исход чемпионской гонки в РПЛ уже предрешен.

«Кордоба добирался до игры против «Урала» 38 часов. Эмоции, проиграли, вот и начал себя так вести. Теперь ему грозит от двух до четырех матчей. Думаю, что дадут три и еще один условно, ведь это рецидив.

Без него «Краснодару» будет невероятно тяжело, им нужно укрепляться. Можно поругать Кордобу за несдержанность. Я не оправдываю его, но понять могу и ругать не хочу. Будет наказан – по делу, все логично.

«Краснодар» играет почти одним составом. С их логистикой и глубиной состава победа в первом круге – выдающийся успех. Наелись, устали, достигли потолка.

Теперь можно говорить, что «Зенит» – чемпион. Не отказываюсь от прогноза, что «Спартак» поборется, но если объективно, то не вижу предпосылок к смене чемпиона. Не верите мне, поверьте Марцелу Личке, который сказал, что «Зенит» – это другая лига.

Даже 10% не дам «Краснодару» на победу в чемпионате, его невозможно выиграть сейчас. Только сам «Зенит» его может проиграть«, – сказал Генич.