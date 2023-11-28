Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в борьбе «Зенита» и «Краснодара» за лидерство в РПЛ
«Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это еще ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков» даже раньше, чем многие ожидали.
Тут опыт играет в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Сюрпризом это не стало. Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», – сказал Канчельскис.
- В 16-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» со счетом 1:3.
- По итогам тура краснодарцы опустились на вторую позицию в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»