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    • Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

    Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в борьбе «Зенита» и «Краснодара» за лидерство в РПЛ

    «Краснодару» будет даже чуть проще в роли догоняющего. Когда они оторвались от «Зенита» на семь очков, я говорил, что это еще ничего не значит. В итоге «Зенит» догнал и перегнал «быков» даже раньше, чем многие ожидали.

    Тут опыт играет в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Сюрпризом это не стало. Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь. Но они по-прежнему находятся в борьбе за титул», – сказал Канчельскис.

    • В 16-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» со счетом 1:3.
    • По итогам тура краснодарцы опустились на вторую позицию в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2587

      Fialet 8 минут назад

      Краснодар психологически сломался, когда в каком то году по указке сверху сдал коням чемпионство в последних турах.

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      Рейтинг: +1723

      SLADE2019 1 час назад

      Еще один любитель псевдонауки. У любой команды в течение сезона может быть спад. Речь идет о физических кондициях игроков. Многие игроки Краснодара сейчас не очень близки к пику формы. Матч с Уралом это наглядно показал.

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