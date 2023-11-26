Моуринью хочет покинуть «Рому» ради работы в сборной

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен летом покинуть клуб. Он не хочет продлевать контракт.

Португалец заинтересован в работе со сборной. Моуринью надеется, что его назначит Бразилия и даст возможность готовить команду к ЧМ-2026.

Также не исключено, что Моуринью летом окажется в какой-либо европейской сборной.

С Бразилией сейчас работает тренер-совместитель Фернандо Диниз («Флуминенсе»), но он считается временным вариантом.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?