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    • Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак»

    Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак»

    Футбольный агент Антон Смирнов считает, что президент РПЛ Александр Алаев должен покинуть пост после матча 16-го тура «Балтика» – «Спартак» (0:2).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Скажу жестко: по мне, так за одно то, РПЛ не подумала про необходимость наличия красного мяча, Алаев должен подать в отставку. Ибо это цирк», – написал агент Андрея Лунева и других игроков.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20716

      ilichkadr 20 минут назад

      У Балтики денег не хватило на красный мяч.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3178

      ScarlettOgusania 23 минуты назад

      газпрём в отставку вместе с вшивыми бразильскими бом.жами!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3032

      Suvorov71 25 минут назад

      Всем понятно, что ПРОМКВАС - это враг российского футбола, но там поставили задачу убить все что годами нарабатывалось, ради одной цели питерская помойка должна быть шемьпиньоном, вот вам и результат, российских футболистов загнать в глубоокий тыл, а смазными все выигрывать и выдавать паспорта, спасибо ПРОМКВАСУ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6803

      fakeid > Suvorov71 20 минут назад

      эмпирическое жЫвотное, ты хоть рыло своё протирай перед написанием комментария.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Дубина 37 минут назад

      Газпрому нужно было так что бы Спартак играл!!

      3
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      Рейтинг: +177

      Фёдор Горюнов > Дубина 34 минуты назад

      Газопром всех Купил!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20716

      ilichkadr > Дубина 11 минут назад

      Не, что бы Спартак выиграл не смотря ни на что.

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