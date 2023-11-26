Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак»

Футбольный агент Антон Смирнов считает, что президент РПЛ Александр Алаев должен покинуть пост после матча 16-го тура «Балтика» – «Спартак» (0:2).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Скажу жестко: по мне, так за одно то, РПЛ не подумала про необходимость наличия красного мяча, Алаев должен подать в отставку. Ибо это цирк», – написал агент Андрея Лунева и других игроков.

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