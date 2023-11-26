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  • Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак»

Президента РПЛ призвали к отставке после матча «Балтика» – «Спартак»

26 ноября 2023, 12:35
30

Футбольный агент Антон Смирнов считает, что президент РПЛ Александр Алаев должен покинуть пост после матча 16-го тура «Балтика» – «Спартак» (0:2).

  • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
  • Красных мячей не было.
  • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Скажу жестко: по мне, так за одно то, РПЛ не подумала про необходимость наличия красного мяча, Алаев должен подать в отставку. Ибо это цирк», – написал агент Андрея Лунева и других игроков.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Алаев Александр
Комментарии (30)
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Дубина
1700991655
Газпрому нужно было так что бы Спартак играл!!
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ScarlettOgusania
1700992491
газпрём в отставку вместе с вшивыми бразильскими бом.жами!)
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ilichkadr
1700994450
Заголовок конечно супер. Некто Антоша (в миру агент Андрея Лунёва) выдвигает РФС судьбоносные решения?
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Таврида
1700995037
"«Спартак» в такую погоду играл в белой форме". Поэтому игроки Балтики не смогли заметить вражеских диверсантов, подкравшихся с белым мячом к их воротам...
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NewLife
1700995663
Вся эта футбольная и около футбольная камарилья думает о собственном удобстве и благополучии, а не о российском футболе. Болотные поля в субтропиках, оледеневшие искусственные газоны, снежная пелена в ноябре. Хоть кто-то сделал выводы, что-то дельное предложил ? Им все пох.
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фанат джигурды
1700997194
Как его отставить? Это ж не стол какой-то!
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alefreddy
1700998329
цирк не только в цвете мяча а то что на льду приходиться играть с их календарем
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Vladimir-Shelepnev-google
1701017131
Причём здесь Газпром может ЛУКОЙЛ.
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bulls27
1701061360
Пока будет питерско- газпромовская клоунада править футбол- хоккеем в стране так и будет всегда ,как сейчас . Мы будем в жопе всегда !! Зато ***** под крышей играют и ске делают хоккейную арену на 50 000 . Это просто все смеются уже . Да смотрите сами свои чемпионаты . Будьте вы прокляты светлосиние..!
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СПбМерлин
1701607760
В отставку!
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