Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал свой перформанс в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Босниец во 2-м тайме переправил мяч в чужие ворота.

Гузина отпраздновал гол нырком в сугроб на бровке.

Затем Гедеон увидел, что мяч отменили из-за офсайда.

«К сожалению, мой полeт в сугроб – самое запоминающееся из сегодняшнего матча. Это значит, что мы не играли хорошо. Я думал, что мой гол засчитали – не смотрел на лайнсмена. Радовался от всего сердца, потому что думал, что это приносит нам очко.

Сегодня были моменты. К сожалению, не забил. Такое бывает», – сказал Гузина.