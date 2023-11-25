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    • Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе

    Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе

    Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал свой перформанс в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    • Босниец во 2-м тайме переправил мяч в чужие ворота.
    • Гузина отпраздновал гол нырком в сугроб на бровке.
    • Затем Гедеон увидел, что мяч отменили из-за офсайда.

    «К сожалению, мой полeт в сугроб – самое запоминающееся из сегодняшнего матча. Это значит, что мы не играли хорошо. Я думал, что мой гол засчитали – не смотрел на лайнсмена. Радовался от всего сердца, потому что думал, что это приносит нам очко.

    Сегодня были моменты. К сожалению, не забил. Такое бывает», – сказал Гузина.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2023 23:58
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