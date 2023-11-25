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  • Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе

Гузина прокомментировал свое празднование отмененного гола «Спартаку» в сугробе

25 ноября 2023, 23:58
3

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина прокомментировал свой перформанс в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

  • Босниец во 2-м тайме переправил мяч в чужие ворота.
  • Гузина отпраздновал гол нырком в сугроб на бровке.
  • Затем Гедеон увидел, что мяч отменили из-за офсайда.

«К сожалению, мой полeт в сугроб – самое запоминающееся из сегодняшнего матча. Это значит, что мы не играли хорошо. Я думал, что мой гол засчитали – не смотрел на лайнсмена. Радовался от всего сердца, потому что думал, что это приносит нам очко.

Сегодня были моменты. К сожалению, не забил. Такое бывает», – сказал Гузина.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Балтика Гузина Гедеон
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1700984742
Гляделось прикольно
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zigbert
1700988974
Было бы совсем плохо если бы Балтика сравняла счет. Но все же офсайд был заметен.
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