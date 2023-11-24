Отец Акинфеева прокомментировал антирекорд вратаря в Лиге чемпионов

Отец вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, Владимир Акинфеев прокомментировал длительную серию матчей с пропущенными голами в ЛЧ у своего сына.
«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один что ли выходит с кем-то? Или он один играл на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле. Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев.
- ЦСКА с Игорем Акинфеевым в воротах пропускал в каждом матче основного турнира Лиги чемпионов с 21 ноября 2006 года по 31 октября 2017 года. Серия прервалась 22 ноября 2017-го в игре с «Бенфикой».
- Ее длительность составила 43 матча.
- Если учитывать и матчи квалификации ЛЧ, то серия Акинфеева прервалась в июле 2017 года, но количество игр в ней все равно составит 43.
Источник: YouTube-канал «Вышли»