Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Отец Акинфеева прокомментировал антирекорд вратаря в Лиге чемпионов

    Отец Акинфеева прокомментировал антирекорд вратаря в Лиге чемпионов

    Отец вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, Владимир Акинфеев прокомментировал длительную серию матчей с пропущенными голами в ЛЧ у своего сына.

    «Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один что ли выходит с кем-то? Или он один играл на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле. Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев.

    • ЦСКА с Игорем Акинфеевым в воротах пропускал в каждом матче основного турнира Лиги чемпионов с 21 ноября 2006 года по 31 октября 2017 года. Серия прервалась 22 ноября 2017-го в игре с «Бенфикой».
    • Ее длительность составила 43 матча.
    • Если учитывать и матчи квалификации ЛЧ, то серия Акинфеева прервалась в июле 2017 года, но количество игр в ней все равно составит 43.

    Новости по теме
    «Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА 2
    Акинфеев: «Для мужика нормально плакать» 1
    Слуцкий объяснил, почему Акинфеев пропустил в 43 матчах ЛЧ подряд 4
    Источник: YouTube-канал «Вышли»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +729

      cska1948 5 минут назад

      Про якобы "антирекорд" Игоря Акинфеева говорят ЗАВИСТНИКИ, которые ЛЧ видят только по телевизору, а не играют в ней.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+