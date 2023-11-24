Отец Акинфеева прокомментировал антирекорд вратаря в Лиге чемпионов

Отец вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, Владимир Акинфеев прокомментировал длительную серию матчей с пропущенными голами в ЛЧ у своего сына.

«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один что ли выходит с кем-то? Или он один играл на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле. Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему, и все», – сказал Владимир Акинфеев.