УЕФА вновь перенес матч Лиги Европы с участием «Маккаби» из Хайфы

УЕФА объявил о переносе матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» из Хайфы и французским «Ренном» из Белграда в Будапешт.

Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» 30 ноября без зрителей.

Ранее УЕФА назначила местом проведения игры стадион Райко Митича в столице Сербии. Организация заявила о невозможности организации встречи на арене в Белграде.