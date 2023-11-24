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    • УЕФА вновь перенес матч Лиги Европы с участием «Маккаби» из Хайфы

    УЕФА вновь перенес матч Лиги Европы с участием «Маккаби» из Хайфы

    УЕФА объявил о переносе матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» из Хайфы и французским «Ренном» из Белграда в Будапешт.

    Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» 30 ноября без зрителей.

    Ранее УЕФА назначила местом проведения игры стадион Райко Митича в столице Сербии. Организация заявила о невозможности организации встречи на арене в Белграде.

    • УЕФА запретил проводить матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления в связи с обострением палестино-израильского конфликта после атаки со стороны ХАМАС 7 октября.
    • «Ренн» с девятью очками лидирует в турнирной таблице группы F, «Маккаби» с 1 очком идeт четвeртым.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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