УЕФА вновь перенес матч Лиги Европы с участием «Маккаби» из Хайфы

УЕФА объявил о переносе матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» из Хайфы и французским «Ренном» из Белграда в Будапешт.
Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» 30 ноября без зрителей.
Ранее УЕФА назначила местом проведения игры стадион Райко Митича в столице Сербии. Организация заявила о невозможности организации встречи на арене в Белграде.
- УЕФА запретил проводить матчи на территории Израиля до дальнейшего уведомления в связи с обострением палестино-израильского конфликта после атаки со стороны ХАМАС 7 октября.
- «Ренн» с девятью очками лидирует в турнирной таблице группы F, «Маккаби» с 1 очком идeт четвeртым.
Источник: Официальный сайт УЕФА