Защитник ЦСКА станет комментатором матча с «Динамо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментирует матч армейцев против «Динамо» в 16-м туре РПЛ на телеканале «Матч ТВ».

Он присоединится к основным комментаторам матча Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события встречи и останется на комментаторской позиции на второй тайм.

Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в субботу, 25 ноября. Начало матча – в 17:30 (мск).