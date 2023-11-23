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    Защитник ЦСКА станет комментатором матча с «Динамо»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментирует матч армейцев против «Динамо» в 16-м туре РПЛ на телеканале «Матч ТВ».

    Он присоединится к основным комментаторам матча Константину Геничу и Сергею Дурасову после первого тайма, обсудит прошедшие события встречи и останется на комментаторской позиции на второй тайм.

    Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в субботу, 25 ноября. Начало матча – в 17:30 (мск).

    • Дивеев восстанавливается после тяжелой травмы голеностопа, он должен вернуться в строй в начале января.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ, а ЦСКА – 5-е. У обеих команд по 25 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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