«Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА

Екатерина Герун, супруга вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, высказалась о семейной жизни.

Пара в браке с 2014 года.

Они воспитывают троих детей: Даню, Еву и Агату.

«Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься». Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности.

Дом и семья – это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга», – заявила Екатерина.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.

Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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