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    • «Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА

    «Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА

    Екатерина Герун, супруга вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, высказалась о семейной жизни.

    • Пара в браке с 2014 года.
    • Они воспитывают троих детей: Даню, Еву и Агату.

    «Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься». Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности.

    Дом и семья – это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга», – заявила Екатерина.

    • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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