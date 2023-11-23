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  • «Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА

«Кто-то подумает: «Это же можно от скуки повеситься»: жена Акинфеева – о жизни с капитаном ЦСКА

23 ноября 2023, 08:43
2

Екатерина Герун, супруга вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, высказалась о семейной жизни.

  • Пара в браке с 2014 года.
  • Они воспитывают троих детей: Даню, Еву и Агату.

«Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься». Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности.

Дом и семья – это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга», – заявила Екатерина.

  • Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
  • Его статистика за московскую команду: 754 матча, 678 пропущенных голов.
  • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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Таврида
1700726193
Ага, хахлуха удачно "базу" получила, Листерман не зря свой хлеб ест.
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Бобссон
1700739771
Очень познавательно.
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