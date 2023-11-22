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    • Казахстанцы атаковали аккаунт «МЮ» после новости об интересе к Алипу

    Казахстанцы атаковали аккаунт «МЮ» после новости об интересе к Алипу

    Болельщики из Казахстана атаковали аккаунт «Манчестер Юнайтед» в инстаграме*, узнав об интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

    Под последним постом англичан уже оставлено более 160 тысяч комментариев. Большинство – из Казахстана.

    Обычно посты «МЮ» собирают не более 4000 комментариев.

    • 23-летний Алип стоит 2 миллиона евро.
    • У него контракт с «Зенитом» до 2025 года.
    • В сезоне РПЛ у Алипа 13 матчей.

    * – принадлежит компании Meta Platforms, Inc., которая признана экстремистской организацией, и еe деятельность в России запрещена.

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    Источник: «Бомбардир»

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