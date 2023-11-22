Казахстанцы атаковали аккаунт «МЮ» после новости об интересе к Алипу

Болельщики из Казахстана атаковали аккаунт «Манчестер Юнайтед» в инстаграме*, узнав об интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

Под последним постом англичан уже оставлено более 160 тысяч комментариев. Большинство – из Казахстана.

Обычно посты «МЮ» собирают не более 4000 комментариев.

23-летний Алип стоит 2 миллиона евро.

У него контракт с «Зенитом» до 2025 года.

В сезоне РПЛ у Алипа 13 матчей.

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