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    Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе. Об этом сообщили в Казахстане.

    Скауты англичан изучали Алипа в матче Словения – Казахстан (2:1).

    Перед трансфером в «МЮ» Алип сначала может оказаться в одном из турецких клубов, поскольку напрямую перевести деньги «Зениту» манчестерцы не могут из-за санкций.

    • 23-летний Алип стоит 2 миллиона евро.
    • У него контракт с «Зенитом» до 2025 года.
    • В сезоне РПЛ у Алипа 13 матчей.

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    Источник: ElKz

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    Сегодня, 20:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2142

      Айболид 51 минуту назад

      Ну и как обычно специялисты по чавканью рылом в корыте тут как тут со своим "всемнужныммнением" .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3142

      ScarlettOgusania 1 час назад

      МЮ бабки собрать не сможет на такой "дивный" трансфер)

      0
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      Рейтинг: +15111

      Skull_Boy 1 час назад

      Ххахахахахахахахахаххаха, да да верим и быстрее Бийол перейдет, чем этот

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