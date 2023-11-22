Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

Ну и как обычно специялисты по чавканью рылом в корыте тут как тут со своим "всемнужныммнением" .
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе. Об этом сообщили в Казахстане.
Скауты англичан изучали Алипа в матче Словения – Казахстан (2:1).
Перед трансфером в «МЮ» Алип сначала может оказаться в одном из турецких клубов, поскольку напрямую перевести деньги «Зениту» манчестерцы не могут из-за санкций.
- 23-летний Алип стоит 2 миллиона евро.
- У него контракт с «Зенитом» до 2025 года.
- В сезоне РПЛ у Алипа 13 матчей.