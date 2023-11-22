Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе. Об этом сообщили в Казахстане.

Скауты англичан изучали Алипа в матче Словения – Казахстан (2:1).

Перед трансфером в «МЮ» Алип сначала может оказаться в одном из турецких клубов, поскольку напрямую перевести деньги «Зениту» манчестерцы не могут из-за санкций.