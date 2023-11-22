Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе. Об этом сообщили в Казахстане.

Скауты англичан изучали Алипа в матче Словения – Казахстан (2:1).

Перед трансфером в «МЮ» Алип сначала может оказаться в одном из турецких клубов, поскольку напрямую перевести деньги «Зениту» манчестерцы не могут из-за санкций.

23-летний Алип стоит 2 миллиона евро.

У него контракт с «Зенитом» до 2025 года.

В сезоне РПЛ у Алипа 13 матчей.

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