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    • В Англии решают проблему футболистки-трансгендера – соперницы бойкотировали матчи с ней

    В Англии решают проблему футболистки-трансгендера – соперницы бойкотировали матчи с ней

    В английском футболе разразился скандал с участием трансгендера.

    Футболистка Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», решила закончить карьеру из-за дискриминации.

    Соперницы бойкотировали матчи, в которых она выходила на поле.

    В Футбольной ассоциации Англии заявили, что уже работают над решением этой проблемы.

    «Мы внимательно изучаем нашу политику по отношению к трансгендерам, чтобы английский футбол был инклюзивным, справедливым и безопасным для всех», – говорится в заявлении ФА.

    Источник: Sky News

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