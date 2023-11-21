В Англии решают проблему футболистки-трансгендера – соперницы бойкотировали матчи с ней

В английском футболе разразился скандал с участием трансгендера.

Футболистка Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», решила закончить карьеру из-за дискриминации.

Соперницы бойкотировали матчи, в которых она выходила на поле.

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что уже работают над решением этой проблемы.

«Мы внимательно изучаем нашу политику по отношению к трансгендерам, чтобы английский футбол был инклюзивным, справедливым и безопасным для всех», – говорится в заявлении ФА.