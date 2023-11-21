Смотреть прямую трансляцию матча сборной Уэльса против Армении, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Локьер, Родон, Джеймс, Уилсон, Ампаду, Робертс, Джонсон, Мур.

Главный тренер: Роберт Пейдж

Армения: Байындыр, Челик, Бардакчи, Кабак, Кадиоглу, Озкан, Юксек, Кахведжи, Омюр, Актюркоглу, Языджи.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Уэльс – Турция