Смотреть прямую трансляцию матча сборной Уэльса против Армении, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Локьер, Родон, Джеймс, Уилсон, Ампаду, Робертс, Джонсон, Мур.
Главный тренер: Роберт Пейдж
Армения: Байындыр, Челик, Бардакчи, Кабак, Кадиоглу, Озкан, Юксек, Кахведжи, Омюр, Актюркоглу, Языджи.
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Уэльс – Турция
- Матч можно посмотреть на Матч! Футбол 2.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»