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    • Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Уэльс – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Уэльса против Армении, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Локьер, Родон, Джеймс, Уилсон, Ампаду, Робертс, Джонсон, Мур.

    Главный тренер: Роберт Пейдж

    Армения: Байындыр, Челик, Бардакчи, Кабак, Кадиоглу, Озкан, Юксек, Кахведжи, Омюр, Актюркоглу, Языджи.

    Главный тренер: Винченцо Монтелла

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Уэльс – Турция

    Уэльс-Армения смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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