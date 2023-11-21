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    • Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Хорватии против Армении, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Эртич, Сутало, Станишич, Иванушеч, Брозович, Модрич, Крамарич, Будимир, Майер.

    Главный тренер: Златко Далич

    Армения: Чанчаревич, Тикнизян, Калисир, Ароян, Арутюнян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Севикян, Селарраян, Ранос.

    Главный тренер: Александр Петраков

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Армения

    Хорватия-Армения смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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