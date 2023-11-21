Смотреть прямую трансляцию матча сборной Хорватии против Армении, 10-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Эртич, Сутало, Станишич, Иванушеч, Брозович, Модрич, Крамарич, Будимир, Майер.
Главный тренер: Златко Далич
Армения: Чанчаревич, Тикнизян, Калисир, Ароян, Арутюнян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Севикян, Селарраян, Ранос.
Главный тренер: Александр Петраков
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Армения
- Матч можно посмотреть на Матч! ТВ.
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»