Обляков рассказал, когда стал понятен уровень сборной Кубы

Полузащитник сборной России Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча с Кубой, в котором национальная команда победила со счетом 8:0.

«Отличная игра, устроили праздник футбола, победили с крупным счетом и показали хорошую игру. Думаю, что выполнили все установки тренера. Классная атмосфера. Видно, что люди в Волгограде очень любят футбол. Когда приезжал сюда играть с «Ротором» – было тоже самое. Много болельщиков, спасибо им большое, что поддерживают, это очень приятно. Не мне судить, как я сыграл, все сыграли здорово. Начали забивать, начали получать от игры удовольствие. Все старались. Мы все делаем одно дело, все заслужили победу.

Когда мы смотрели теорию про Кубу, то понимали, что они играли против соперников немного другого уровня. Невозможно было понять, что они из себя реально представляют, пока не вышли на поле. Когда начали игру – уже приспособились и все поняли», – сказал Обляков.