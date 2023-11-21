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    Обляков рассказал, когда стал понятен уровень сборной Кубы

    Полузащитник сборной России Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча с Кубой, в котором национальная команда победила со счетом 8:0.

    «Отличная игра, устроили праздник футбола, победили с крупным счетом и показали хорошую игру. Думаю, что выполнили все установки тренера. Классная атмосфера. Видно, что люди в Волгограде очень любят футбол. Когда приезжал сюда играть с «Ротором» – было тоже самое. Много болельщиков, спасибо им большое, что поддерживают, это очень приятно. Не мне судить, как я сыграл, все сыграли здорово. Начали забивать, начали получать от игры удовольствие. Все старались. Мы все делаем одно дело, все заслужили победу.

    Когда мы смотрели теорию про Кубу, то понимали, что они играли против соперников немного другого уровня. Невозможно было понять, что они из себя реально представляют, пока не вышли на поле. Когда начали игру – уже приспособились и все поняли», – сказал Обляков.

    • Матч проходил в Волгограде и установил рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен ЧМ-2018.
    • Обляков вышел в стартовом составе и забил гол на 22-й минуте. Его заменили на 60-й минуте матча.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22500

      Cleaner 3 часа назад

      Уровень самого Облякова всем уже давно понятен...

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      Рейтинг: +5446

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Можно было понять, что кубинцы из себя представляют ещё в магазине, когда им покупал бутсы какой то российский агент на свои деньги. Гыгыгы

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      Рейтинг: +22500

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Кубинцы не гребут БАБЛО из БЮДЖЕТА СВОЕЙ СТРАНЫ. В отличие от Зенита...

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