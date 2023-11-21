Две сборные из КОНКАКАФ квалифицировались на Кубок Америки-2024

Сборные США и Панамы прошли отбор на Кубок Америки-2024 по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ, которые состоялись утром 21 ноября по московскому времени.
Американцы проиграли Тринидаду и Тобаго в гостях со счeтом 1:2, но домашней победы в первой игре 3:0 хватило для выхода в следующий раунд.
Панама победила Коста-Рику дома со счетом 3:1. В первой игре в гостях панамцы также победили со счетом 3:0.
На Кубке Америки-2024 сыграют 16 команд: 10 из Южной Америки и 6 сборных, которые пройдут отбор в зоне КОНКАКАФ. Квалификация проходит в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. На Кубок Америки пройдут четыре команды, которые доберутся до полуфинальной стадии турнира.
Четыре сборные, проигравший в 1/4 финала, смогут побороться за две оставшиеся путевки в раунде плей-ин в марте следующего года.
- В ночь на 22 ноября по московскому времени определятся еще два участника Кубка Америки-2024 по итогам ответных матчей Канада – Ямайка и Мексика – Гондурас. В первых играх победили Канада (2:1) и Гондурас (2:0).
- Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Финал пройдет в один день с решающим матчем Евро-2024, который примет Германия с 14 июня по 14 июля.