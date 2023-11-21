Две сборные из КОНКАКАФ квалифицировались на Кубок Америки-2024

Сборные США и Панамы прошли отбор на Кубок Америки-2024 по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ, которые состоялись утром 21 ноября по московскому времени.

Американцы проиграли Тринидаду и Тобаго в гостях со счeтом 1:2, но домашней победы в первой игре 3:0 хватило для выхода в следующий раунд.

Панама победила Коста-Рику дома со счетом 3:1. В первой игре в гостях панамцы также победили со счетом 3:0.

На Кубке Америки-2024 сыграют 16 команд: 10 из Южной Америки и 6 сборных, которые пройдут отбор в зоне КОНКАКАФ. Квалификация проходит в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. На Кубок Америки пройдут четыре команды, которые доберутся до полуфинальной стадии турнира.

Четыре сборные, проигравший в 1/4 финала, смогут побороться за две оставшиеся путевки в раунде плей-ин в марте следующего года.