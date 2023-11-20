Круговой объяснил отсутствие стабильности в игре «Зенита»

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой сказал, что на игру команды повлиял уход Малкома и Далера Кузяева, из-за чего приходится использовать разные схемы для поиска баланса.

«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер [Кузяев], Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс», – сказал Круговой.