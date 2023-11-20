Круговой объяснил отсутствие стабильности в игре «Зенита»

как и во времена Халка. Пока один игрок бороздит все поле от кромки и до кромки, другие уже у кассы и смотрят как там Халк бодается с командой противника. Сейчас мало что изменилось- все ждут очередного Малкома. И при всем этом требования к зарплате как будто все они Халки, Малкомы. Отечественная болезнь.
Левый защитник «Зенита» Данил Круговой сказал, что на игру команды повлиял уход Малкома и Далера Кузяева, из-за чего приходится использовать разные схемы для поиска баланса.
«Сложно сказать. Много матчей провели на выезде. И не всегда мы чувствовали себя там идеально. Вендел чуть позже присоединился. Ушли Далер [Кузяев], Малком. Сложно привыкнуть, когда нет игрока, который может протащить мяч и ударить. Далер делал много черновой работы. Замены Малкому у нас нет, сейчас пробуем разные схемы, чтобы найти нужный баланс», – сказал Круговой.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками после первого круга и уступает два балла «Краснодару».
- Петербуржцы выигрывали чемпионат России пять раз подряд.