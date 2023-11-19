Агент Тикнизяна рассказал о состоянии игрока после автогола за Армению и потери шансов сыграть на Евро-2024

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал о самочувствии игрока сборной Армении.

Тикнизян забил в свои ворота в матче отборочного этапа Евро-2024 с Уэльсом. Армения лишилась шансов на выход из группы..

«Играли хорошо, по результату так сложилось. Разговаривал с Наиром. Конечно, он расстроился, что был шанс. Но сейчас будет хорошая игра против Хорватии, он к ней готовится. Плюс очень важно хорошо провести остаток чемпионата», – сказал Клюев.

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