Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы»

Экс-комментатор Василий Уткин поиронизировал по поводу вероятного отсутствия матча между сборными Украины и Италии в эфире российского телевидения.

«Теперь, после победы Италии над северными македонцами, матч Украина – Италия становится едва ли не центральным в последнем туре. И если Италия проиграет, а это вполне возможно, она мимо Евро.

Но, как я понимаю, нам эту игру не покажут. Мы недостаточно зрелы и морально устойчивы, как известно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Украина сыграет с Италией в понедельник, 20 ноября, в 22:45 мск.

Сейчас у команд по 13 очков после 7 туров. Итальянцы выше благодаря дополнительным показателям.

Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Байера».

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