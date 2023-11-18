Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы»

Экс-комментатор Василий Уткин поиронизировал по поводу вероятного отсутствия матча между сборными Украины и Италии в эфире российского телевидения.

«Теперь, после победы Италии над северными македонцами, матч Украина – Италия становится едва ли не центральным в последнем туре. И если Италия проиграет, а это вполне возможно, она мимо Евро.

Но, как я понимаю, нам эту игру не покажут. Мы недостаточно зрелы и морально устойчивы, как известно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.