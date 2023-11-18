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    • Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы»

    Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы»

    Экс-комментатор Василий Уткин поиронизировал по поводу вероятного отсутствия матча между сборными Украины и Италии в эфире российского телевидения.

    «Теперь, после победы Италии над северными македонцами, матч Украина – Италия становится едва ли не центральным в последнем туре. И если Италия проиграет, а это вполне возможно, она мимо Евро.

    Но, как я понимаю, нам эту игру не покажут. Мы недостаточно зрелы и морально устойчивы, как известно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Украина сыграет с Италией в понедельник, 20 ноября, в 22:45 мск.
    • Сейчас у команд по 13 очков после 7 туров. Итальянцы выше благодаря дополнительным показателям.
    • Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Байера».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 27 секунд назад

      С большим удовольствием посмотрел бы эту игру. часто смотрю чемпионат хохлогеев и сравниваю, там в основном у лидеров играют свои, а у нас тоже у лидеров играют смазные с российскими пачпортами, вот и выводы

      0
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      Рейтинг: +2628

      Красногвардейчик 49 минут назад

      Мне вот лично по уху....кто выиграет, Салорейх или макароноеды)))

      2
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      Рейтинг: +917

      Цугундeр 1 час назад

      Так там и заболеть можно. За кого - нибудь. Не приведи ,Господи.)

      1
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      Рейтинг: +1539

      Freyd 1 час назад

      Эта игра никому не вперлась.

      0
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      Рейтинг: +1316

      SuperNils > Freyd 58 минут назад

      Ну почему же. Итальянцам и хохлам впёрлась.

      0
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