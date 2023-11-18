Уткин – о матче Украина – Италия: «Нам эту игру не покажут – мы недостаточно зрелы и морально устойчивы»

С большим удовольствием посмотрел бы эту игру. часто смотрю чемпионат хохлогеев и сравниваю, там в основном у лидеров играют свои, а у нас тоже у лидеров играют смазные с российскими пачпортами, вот и выводы
Экс-комментатор Василий Уткин поиронизировал по поводу вероятного отсутствия матча между сборными Украины и Италии в эфире российского телевидения.
«Теперь, после победы Италии над северными македонцами, матч Украина – Италия становится едва ли не центральным в последнем туре. И если Италия проиграет, а это вполне возможно, она мимо Евро.
Но, как я понимаю, нам эту игру не покажут. Мы недостаточно зрелы и морально устойчивы, как известно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Украина сыграет с Италией в понедельник, 20 ноября, в 22:45 мск.
- Сейчас у команд по 13 очков после 7 туров. Итальянцы выше благодаря дополнительным показателям.
- Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Байера».