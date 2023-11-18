Смотреть прямую трансляцию матча Армения – Уэльс, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Калисир, Тикнизян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Дашян, Селараян, Ранос.
Главный тренер: Александр Петраков
Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Джеймс, Брукс, Ампаду, Робертс, Уилсон, Мур.
Главный тренер: Роберт Пейдж
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Армения – Уэльс
- Игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс