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    • Армения – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Армения – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Армения – Уэльс, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Калисир, Тикнизян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Дашян, Селараян, Ранос.

    Главный тренер: Александр Петраков

    Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Джеймс, Брукс, Ампаду, Робертс, Уилсон, Мур.

    Главный тренер: Роберт Пейдж

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Армения – Уэльс

    Источник: Спортбокс

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