Смотреть прямую трансляцию матча Армения – Уэльс, 9 тур отбора чемпионата Европы-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

Армения: Чанчаревич, Арутюнян, Ароян, Калисир, Тикнизян, Сперцян, Бичахчян, Иву, Дашян, Селараян, Ранос.

Главный тренер: Александр Петраков

Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Джеймс, Брукс, Ампаду, Робертс, Уилсон, Мур.

Главный тренер: Роберт Пейдж

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Армения – Уэльс