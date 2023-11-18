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    Гюндоган рассказал, о каком финале Евро-2024 он мечтает

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган назвал финал своей мечты на предстоящем чемпионате Европы.

    «Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции», – сказал Гюндоган.

    • Сегодня немцы и турки проведут товарищеский матч в 22:45 мск.
    • Германия будет страной-хозяйкой Евро-2024.
    • Турция досрочно отобралась на континентальное первенство.
    • Гюндоган родился в Гельзенкирхене в семье турецких мигрантов.

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    Источник: Sporx

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