Гюндоган рассказал, о каком финале Евро-2024 он мечтает

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган назвал финал своей мечты на предстоящем чемпионате Европы.

«Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции», – сказал Гюндоган.