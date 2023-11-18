Гюндоган рассказал, о каком финале Евро-2024 он мечтает

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган назвал финал своей мечты на предстоящем чемпионате Европы.
«Надеюсь, Германия и Турция не попадут в одну группу. Полуфинал или финал – было бы здорово. Финал моей мечты – это игра Германии и Турции», – сказал Гюндоган.
- Сегодня немцы и турки проведут товарищеский матч в 22:45 мск.
- Германия будет страной-хозяйкой Евро-2024.
- Турция досрочно отобралась на континентальное первенство.
- Гюндоган родился в Гельзенкирхене в семье турецких мигрантов.
Источник: Sporx