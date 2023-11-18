Мбаппе хитро ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ловко ушел от ответа на неудобный вопрос.
24-летнего футболиста спросили о его будущем в парижском клубе.
«Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную», – сказал Мбаппе перед матчем отбора Евро-2024 между Францией и Гибралтаром.
- В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2024 году.
- В бесплатном подписании Мбаппе заинтересованы «Реал», «Бавария», «Ливерпуль».
Источник: Get French Football News