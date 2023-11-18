Мбаппе хитро ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ловко ушел от ответа на неудобный вопрос.

24-летнего футболиста спросили о его будущем в парижском клубе.

«Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную», – сказал Мбаппе перед матчем отбора Евро-2024 между Францией и Гибралтаром.