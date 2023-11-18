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    Мбаппе хитро ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ловко ушел от ответа на неудобный вопрос.

    24-летнего футболиста спросили о его будущем в парижском клубе.

    «Вам нужно приехать на базу «ПСЖ», и я отвечу на ваш вопрос. На ближайшую неделю все внимание – на сборную», – сказал Мбаппе перед матчем отбора Евро-2024 между Францией и Гибралтаром.

    • В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2024 году.
    • В бесплатном подписании Мбаппе заинтересованы «Реал», «Бавария», «Ливерпуль».

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22491

      Cleaner 7 часов назад

      Никто и не сомневается, что Мбаппе хитрый и тупой лягушатник...(

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