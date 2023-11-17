Акинфеев назвал лучшего тренера в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил лучшего тренера в своей карьере.

«Не хочу никого обидеть, но если брать ментальность, новую фишку, то лучший, конечно, Гус Хиддинк. Потому что на тот момент мы не понимали, что такое может быть в национальной сборной, что ты тренируешься две тренировки на сборах, живя на Тверской, и тебя отпускают домой. Здесь все было на доверии, это раз.

Второе: давайте не будем забывать, какое поколение было в сборной на тот момент. Мы были на шестом месте в Европе, даже на пятом. Это говорит о том, что команда была сильная, то есть приезжал Уэльс, Финляндия, какие-то такие сборные и ты понимал, что двушку-трешку им отгрузишь. Играя с немцами в Дортмунде на равных 1:2 проиграли, в конце не повезло, дома – 0:1. В таких матчах ты понимаешь, что мы действительно были где-то рядом», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат».

Хиддинк тренировал сборную России в 2006-2010 годах.

Он привел команду к бронзе Евро-2008.

Также Хиддинк тренировал в РПЛ «Анжи».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?