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    Акинфеев назвал лучшего тренера в карьере

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выделил лучшего тренера в своей карьере.

    «Не хочу никого обидеть, но если брать ментальность, новую фишку, то лучший, конечно, Гус Хиддинк. Потому что на тот момент мы не понимали, что такое может быть в национальной сборной, что ты тренируешься две тренировки на сборах, живя на Тверской, и тебя отпускают домой. Здесь все было на доверии, это раз.

    Второе: давайте не будем забывать, какое поколение было в сборной на тот момент. Мы были на шестом месте в Европе, даже на пятом. Это говорит о том, что команда была сильная, то есть приезжал Уэльс, Финляндия, какие-то такие сборные и ты понимал, что двушку-трешку им отгрузишь. Играя с немцами в Дортмунде на равных 1:2 проиграли, в конце не повезло, дома – 0:1. В таких матчах ты понимаешь, что мы действительно были где-то рядом», – сказал Акинфеев на ютуб-канале «Это футбол, брат».

    • Хиддинк тренировал сборную России в 2006-2010 годах.
    • Он привел команду к бронзе Евро-2008.
    • Также Хиддинк тренировал в РПЛ «Анжи».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 18:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12660

      BRO_football 19 часов назад

      Эх, такую сборную просрали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      hdidneld 20 часов назад

      ***
      -Стопроцентные ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

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      Футбол ЧЕ Квл 22:45
      Дания - Словения
      Обе Забьют Да
      Кфф 2,37
      ***

      0
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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 23 часа назад

      Это точно Игорь! Та сборная на нашем веку была самая мощная и играла красиво! Хидинг топ тренер

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3099

      ScarlettOgusania 23 часа назад

      помним-помним, как от сборной Испании дважды "влетели" 0:4 и 0:3 с тем же Гусом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK > ScarlettOgusania 23 часа назад

      Испания на тот момент была очень сильная! Зачем ты юродствуешь по ехидному

      7
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      Рейтинг: +2089

      Таврида > ScarlettOgusania 22 часа назад

      Потом испанцы ЧМ взяли и ЧЕ повторили, раскатав в финале итальянцев так же 4:0. С ТОЙ Испанией на равных тягаться никто не мог. Хештэг #Хавиньеста не на пустом месте появился.

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